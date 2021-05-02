الكشف عن تفاصيل انتقال ألابا إلى ريال مدريد

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، تفاصيل صفقة انتقال النمساوي دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، إلى ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وأعلن الدولي النمساوي منذ فترة طويلة، عزمه الرحيل عن النادي البافاري بمجرد انتهاء عقده الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ألابا لم يوقع مع ريال مدريد، لكن هناك اتفاقا نهائيا بالانتقال إلى النادي الملكي.

وأشارت إلى أن موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة سيحدد بالاتفاق بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأوضحت أن ألابا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو مع ريال مدريد.

وذكرت أن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، طلب الحصول على نفس راتب ألابا في العقد الجديد، لكن الميرنجي طلب من اللاعب الإسباني خفض راتبه.

 

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