الكشف عن الدول المضيفة لمباريات التصفيات الآسيوية

المستقلة/- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن الدول التي تستضيف بقية مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال نضال بحران، المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي: “جرى الإعلان عن هوية الدول التي تستضيف التصفيات المشتركة بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو/آيار وحتى 15 يونيو/حزيران المقبلين”.

الصين تستضيف لقاءات المجموعة الأولى، وتضم سوريا والفلبين وجزر المالديف وجوام بجانب الصين.
وتستضيف الكويت، لقاءات المجموعة الثانية التي تضم الأردن وأستراليا ونيبال وتايوان بجانب الكويت.

وتقام لقاءات المجموعة الثالثة في البحرين، وتضم إلى جانب منتخبها، العراق وهونج كونج وإيران وكمبوديا.

أما مباريات المجموعة الرابعة ستقام في السعودية وتضم منتخبات أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين بجانب السعودية.

وتستقبل قطر لقاءات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات عمان وأفغانستان والهند وبنجلاديش.
وتستضيف اليابان، لقاءات المجموعة السادسة، وتضم قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار ومنغوليا.

وقرر الاتحاد الآسيوي، إقامة مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، وتضم إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا وفيتنام.

وأخيرا ستقام لقاءات المجموعة الثامنة في كوريا الجنوبية، حيث تضم إلى جانب منتخبها، تركمنستان ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

 

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