الكشف عن اسم مسلسل باسل خياط في رمضان

المستقلة /- اعتمدت شركة Media Revolution 7 أسلوباً جديداً في الكشف عن بطل مشروعها المقبل، لرمضان 2021 بعنوان “ظلّ”، حيث أعلنت عن اتفاقها مع النجم باسل خياط ليكون بطل المسلسل، من خلال تيزر بسيط مشوّق، بدون أي دلالات واضحة على الحكاية وعالمها.

وفي التفاصيل وقّع باسل مع المنتج مفيد الرفاعي، على بطولة مشروع مختلف لهذا العام، لشخصية رجل حياته مليئة بالأسرار والمغامرات والتشويق الدرامي الاجتماعي الذي يخدم حكاية من نوع آخر، محورها السلطة والحب وبينهما القدرة على التلاعب بمصائر الناس، وهو عمل عربي مشترك يجمع نجوماً من الوطن العربي، سيُصوَّر بين بيروت وأبو ظبي، فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير رامي الملا وإخراج التونسي محمد خياري.

وبذلك سيطلّ باسل خياط في رمضان المقبل بشخصية آسرة بكل جوانبها وحكاياتها المشوّقة ليقدم دوراً جديداً يحضّر له بتأنٍّ.