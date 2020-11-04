الكشف عن اسباب انفجار الدورة في بغداد

الكشف عن اسباب انفجار الدورة في بغداد

المستقلة … سمع اهالي بغداد يوم أمس الأربعاء صوت دوي انفجار في منطقى الدورة والذي لم تكشف اسباب وقوعه.

وبعد ساعات من وقوع الانفجار كشف مصدر امني عن طبيعة دوي الانفجار بالدورة ببغداد.

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وقال المكتب أن سبب الانفجار الذي سمع ضمن منطقة الدورة ناتج عن انفجار غاز تبريد “برادات تخزين” تابع لاحدى الشركات ضمن منطقة سريع الدورة.

فيما أدى الانفجار إلى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.