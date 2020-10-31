الكشف عن أسباب اندلاع انفجار السماوة المروع – فيديو

المستقلة /- أكدت خلية الإعلام الأمنى العراق، صباح اليوم السبت، وفاة طفلين وإصابة 28 شخصا، بسبب انفجار أنبوب ناقل للغاز فى محافظة المثنى، حيث ذكرت الخلية الأمنية فى بيان، أن انفجاراً حصل داخل احدى أنابيب الغاز الناقلة فى منطقة النجمى فى قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، فيما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى لقطات ومقاطع فيديو للحظات الأولى من الحريق.

أضاف البيان: “أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً من بينهم 9 من الحشد الشعبى معسكر خلفيات اللواء 44 بالحشد الشعبى والمصابين البقية من أهالى المنطقة، كموقف أولى، وما زالت أسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران”.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن محافظ المثنى، وجه بفتح لجنة تحقيقية بالحادث، مبيناً أن فرق الدفاع المدنى ما زالت تعمل على إخماد الحريق الذى سببه الانفجار.

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أنبوب نفط محافظة المثنى#السماوة بمنطقة النجمي تتعرض الى تخريب على ايدي الميليشيات الصفويه المجرمة#العراق pic.twitter.com/oF6WQ9NDTq — Neser Aliraq*نسر العراق* (@neserST) October 31, 2020

انفجر اليوم، السبت، أنبوب ناقل للغاز على الطريق الدولي السريع شمال محافظة #المثنى وقد أدى الانفجار إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية احدى مقرات اللواء 44 في #الحشد_الشعبي مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الاعتدة. pic.twitter.com/eZuUylsvWE — علاء حسين (@Alaa_hussein1) October 31, 2020