الكرة الإنجليزية تقاطع وسائل التواصل الاجتماعي

المستقلة/- قررت كرة القدم الإنجليزية بكافة عناصرها مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على الانتهاكات المزعومة في حق اللاعبين والأندية.

وفي بيان مشترك، كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي، والدوري الممتاز للسيدات، مقاطعة جميع منصات التواصل الاجتماعي من الجمعة 30 أبريل/نيسان، وحتى الإثنين 3 مايو/أيار.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان صحفي، مقاطعة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها اللاعبين على مدار الأشهر والسنوات الأخيرة، وتهدف إلى إجبار فيسبوك وتويتر وانستجرام على اتخاذ مواقف قوية تجاه المستخدمين العنصريين.

وحسب البيان المشترك الذي تم نشره، فإن حملة المقاطعة ستبدأ الثالثة عصرا يوم الجمعة بتوقيت بريطانيا، وتستمر حتى منتصف الليل يوم الإثنين، وخلال تلك المدة لم يتلقى المشجعون أي تحديثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي من مباريات نهاية الأسبوع المقبلة.

مقاطعة السوشيال ميديا ليست أمرا جديدا على الأندية البريطانية، حيث سبق أن قام كل من برمنجهام سيتي وسوانزي بالإضافة إلى رينجرز الاسكتلندي بحملة مقاطعة استمرت أسبوعا لأسباب مماثلة.

وبعدما كشفت تقارير صحفية عن تلك الحملة في وقت سابق، حظي الاقتراح بدعم بعض مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن جمعية “كيك إت آوت” المناهضة للتمييز.