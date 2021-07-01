الكاظمي يوجه هيئة المستشارين دراسة إعفاء الشركات الأجنبية من الالتزامات المالية

المستقلة/-وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هيئة المستشارين بإعادة دراسة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بإعفاء الشركات الأجنبية من الالتزامات المالية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، أن “رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه أثناء انعقاد الجلسة الاعتياديـة الخامسـة والعشرين للمجلس ، قيام هيئـة المستشاريـن بالتنسيـق بينهـا ووزارات (الماليـة، والتخطيـط، والنفـط، والإعمار والإسكان والبلديـات والأشغـال العامـة، والكهربـاء)، لإعــادة دراسـة مشروع قانـون إلغاء قـرار مجلـس قيـادة الثـورة (المنحـل رقـم (767) لسنـة 1987، بشأن إلغاء القرار الذي بموجبه يتم إعفاء الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الالتزامات المالية”.

ونصّ التوجيه، بحسب البيان، على أن “تُرفـع نتائـج الدراسـة إلـى اللجنـة القانونيـة المؤلفـة فـي الأمانـة العامـة لمجلس الـوزراء استنـادا إلـى أحـكـام المـادة (6) مـن النظـام الداخلــي لمجلــس الوزراء؛ لإعـادة عـرض مشـروع القانـون المذكـور آنفًا علـى مـجلـس الـوزراء”.

ولفت البيان إلى أن “قرار مجلس قيادة الثورة المنحل محلّ البحث كان ينص على إعفاء الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم والضرائب المتحققة عليها؛ بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين، على أن يُطبـق الإعفاء المنصوص عليه في هذا القرار علـى المشاريع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريـخ تنفيذ هـذا القـرار”.

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