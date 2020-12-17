الكاظمي يغادر الى العاصمة التركية أنقرة على راس وفد وزاري كبير

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المستقلة/ –  اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ان الاخير غادر الى تركيا على راس وفد وزاري كبير .

وقال المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر، اليوم الخميس، الى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية الى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي”.

واضاف ان “الكاظمي سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والمسؤولين الأتراك، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، بالإضافة الى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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