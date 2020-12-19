الكاظمي يجرى زيارة عمل سريعة ويلتقي الملك عبد الله الثاني

المستقلة / – بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم السبت، العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي أجرى، اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين تباحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين”.