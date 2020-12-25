الكاظمي يؤكد …مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر

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المستقلة /- حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، من زج العراق في “مغامرة عبثية”، موكداً ان حكومته مستعدة لما اسماها “المواجهة الحاسمة”.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع “تويتر”، تنشرها “المستقلة”، إن “أمن العراق أمانة في أعناقنا، مشددا ، لن نخضع للمغامرات أو الاجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون”.

وختم الكاظمي تغريدته “طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر”.

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