الكاظمي:العراق مستعد لامداد احتياجات الأردن من النفط

المستقلة/..قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إن اتفاقاً على خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لبدء التنفيذ.

ويتمثل البعد الاستراتيجي لخط أنابيب في تعميق العلاقات الاقتصادية بين العراق من جهة والأردن ومصر من جهة أخرى.

وأضاف الكاظمي في لقاء إعلامي مساء الجمعة قبل يوم واحد من قمة تجمع بين العراق ومصر والأردن كان مقرراً لها الانطلاق اليوم السبت، وتأجلت بسبب حادث تصادم قطارين في مصر، أن وفداً وزارياً عراقياً زار الأردن يوم الخميس برئاسة وزير التخطيط العراقي خالد البتال، ونوقشت تفاصيل اتفاق لأنابيب النفط، بين وزراء النفط والطاقة في كلا البلدين، تمهيداً للتصويت النهائي عليه في مجلس الوزراء.

و أكد الكاظمي أن العراق لديه استعداد لزيادة إمداد احتياجات المملكة الأردنية من النفط، وذلك في ضوء الاتفاق بين الدولتين على دعم العراق للمملكة في قطاع الطاقة.

وقال رئيس الوزراء إنه صُدّق أمس على التصورات والمخططات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية على الحدود العراقية-الأردنية، مشيراً إلى أن فكرة هذه المدينة عُرضت منذ 17 عاماً، وسترى النور قريباً، بعد الاتفاق المُصدَّق عليه أمس، ويتضمن تفاصيل إمدادات الطاقة والكهرباء لمنشآت المدينة الصناعية.