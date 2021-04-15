القوة الجوية يكشف طبيعة إصابة أيمن حسين

المستقلة/- كشف الجهاز الطبي لنادي القوة الجوية العراقي، اليوم الخميس، حجم إصابة مهاجم الفريق أيمن حسين.

وأكد الجهاز الطبي سلامة أيمن حسين، عقب تعرضه لإصابة بالوجه بعد تصادمه مع لاعب الشارقة الإماراتي شاهين عبد الله.

وأضاف: “أيمن حسين سيكون جاهزا لمواجهة باختكور الأوزبكي يوم السبت المقبل، والإصابة التي تعرض لها كدمة بسيطة في الوجه”.

وأتم: “الفحوصات التي أجريت للاعب أثبتت سلامة عظام الوجه، والاصطدام تسبب بكدمة لكن لا تستوجب القلق”.

وحصد الشارقة الإماراتي، أول 3 نقاط له في دوري أبطال آسيا، بفوزه 1-0 على القوة الجوية العراقي، مساء أمس، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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