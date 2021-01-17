القوة الجوية يصعق أربيل بثلاثية في الدوري العراقي

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(المستقلة) حقق القوة الجوية فوزا كبيرا على أربيل بثلاثية دون رد، مساء اليوم الأحد، في الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز.

أيمن حسين سجل ثنائية للقوة الجوية في الدقيقتين 49 و68، بينما سجل حسين جبار هدفا في الدقيقة 63.

ولعب أربيل بـ10 لاعبين في آخر 10 دقائق من اللقاء، بعد طرد لاعبه إيرتون ريبيرو سانتوس في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 28 نقطة يرتقي بها إلى صدارة الترتيب مؤقتا، فيما توقف رصيد أربيل عند 17 نقطة في المركز الـ11.

وفي إطار الجولة ذاتها اليوم الأحد فاز النجف على نفط البصرة 3-0، وتعادل الحدود مع الكرخ سلبيا.

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