القوة الجوية يحسم مصير المدرب أوديشو

(المستقلة) حسمت إدارة نادي القوة الجوية موقفها من استمرار المدرب أيوب أوديشو مع الفريق.

وقال سمير كاظم، رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، في تصريحات للصحفي ماهر حسان: “اجتماع الإدارة أفضى إلى تجديد الثقة بالجهاز الفني لفريقنا بقيادة المدرب أيوب أوديشو، فيما ستكون النتائج هي الفيصل في الاستمرار من عدمه”.

وأضاف: “درسنا قرار العقوبات المالية بعد النتائج المخيبة، وبلا شك سيكون لكل حادث حديث في حال استمرت النتائج على المنوال الحالي”.

وتابع: “الفريق جانبه الحظ خلال الجولات السابقة إضافة إلى الأخطاء الفردية من قبل بعض اللاعبين التي كلفتنا نزيف النقاط”.

وأتم: “القوة الجوية فريق منافس ولا يرتضي بغير التواجد على منصات التتويج، لذا فإن الإدارة وضعت كل مقومات النجاح أمام الملاك التدريبي واللاعبين، ولا زالت تثق بامكانية العودة واصلاح وضع النتائج السابقة”.