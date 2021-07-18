القوة الجوية يؤكد جاهزيته لمواجهة الزوراء

المستقلة/- أكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية، حمزة هادي، جاهزية فريقه لمواجهة الزوراء في نهائي كأس العراق، غدا الإثنين، مؤكدا رغبة اللاعبين الكبيرة في تحقيق اللقب والظفر بثنائية الدوري والكأس.

وقال هادي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم في مقر اتحاد الكرة: “أقدم اعتذاري للحضور بالنيابة عن المدرب أيوب اوديشو الذي غاب عن المؤتمر لأسباب صحية”.

وأضاف: “المباراة مع الزوراء لها طابع ونكهة خاصة بين اللاعبين والجماهير”.

وتابع: “الهدف الذي رسمناه كجهازٍ فني منذ البداية يتمثل بالحصول على بطولتي الدوري والكأس، وقد نجحنا في الأول ونسعى لتحقيق الثاني غدا أمام الزوراء”.

واختتم المدرب المساعد لفريق القوة الجوية حديثه بالقول: “جاهزون لنهائي الكأس، والجميع عازمٌ على تحقيق اللقب، وسنركز داخل الملعب كون ثقتنا عالية بلاعبينا، بغض النظر عن الفريق المنافس ومَن سيتواجد في التشكيل الأساسي”.

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