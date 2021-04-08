القوات المسلحة المصرية تنفذ مشروعا قتاليا على الحدود الغربية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد المرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي القتالي “جاسر- 5″، الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة العسكرية الغربية.

وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التي بني عليها المشروع، والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ودفع القوات لتحقيق المهام المخططة، وجرى تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية “المايلز” لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة في المشروع.

وظهر خلال المشروع، المستوى الراقي الذي وصل إليه العناصر المشاركون من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، وتهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع، في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم، لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

حضر المرحلة الرئيسية للمشروع، عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.