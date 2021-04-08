القوات المسلحة المصرية تنفذ مشروعا قتاليا على الحدود الغربية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد المرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي القتالي “جاسر- 5″، الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة العسكرية الغربية.

وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التي بني عليها المشروع، والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ودفع القوات لتحقيق المهام المخططة، وجرى تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية “المايلز” لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة في المشروع.

وظهر خلال المشروع، المستوى الراقي الذي وصل إليه العناصر المشاركون من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، وتهنئتهم  بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع، في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم، لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

حضر المرحلة الرئيسية للمشروع، عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تعرف على نتائج اليوم في الجولة 27 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

القوات المسلحة المصرية تنفذ مشروعا قتاليا على الحدود الغربية

اخر الاخبار

 البحرين تحدد الفئات التي يحق لها دخول المساجد في رمضان

اخر الاخبار

تونس تمنح رخصة للقاح “جونسون أند جونسون” الأمريكى

اخر الاخبار

السودان .. سنتجه لمجلس الأمن إذا استمر التعنت الإثيوبي

اخر الاخبار

الخارجية اليمنية: حرص الحكومة لتحقيق السلام مقابل بتعنت الحوثيين

اخر الاخبار

وزيرة الصحة المصرية: خط مصري صيني لإنتاج مليون جرعة لقاح “سينوفاك”

اخر الاخبار

وزيرة الصحة المصرية: خط مصري صيني لإنتاج مليون جرعة لقاح “سينوفاك”

اخبار مصر

الحكومة المصرية تطالب المواطنين في الخارج بنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل

رياضية

الاتحاد العراقي يكشف حقيقة تأجيل الدوري

اخر الاخبار

قيس سعيد ينطلق في أول زيارة له إلى مصر غدا

اخر الاخبار

رسالة عاجلة من رئيس الديوان الملكي الأسبق للعاهل الأردني بعد أزمة الأمير حمزة

اخر الاخبار

السودان يكشف عن ترتيبات استكمال عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين

اخر الاخبار

الجيش السوداني يعلن استرداد 95% من الأراضي المغتصبة بالفشقة الكبرى

اخبار مصر

الحكومة المصرية تحسم الجدل حول إلغاء الدراسة في شهر رمضان

اخر الاخبار

الكويت.. توقيع 23 عضوا على طلب نيابي لإعفاء رئيس مجلس الأمة

اخر الاخبار

القبض على سوري ووالدته لتعذيبهما طفله بطريقة مروعة بلبنان