القوات الأمنية تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في البصرة

المستقلة/- أعلنت مديرية شرطة البصرة إلقاء القبض على أفراد عصابة مكونة من خمسة متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة متلبسين بالجرم المشهود.

وذكرت الوزارة في بيان أن المتهمين ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات التعاطي، مشيرةً إلى أن مفارز قسم المخدرات والشؤون العقلية في البصرة ألقت القبض على ثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة بناء على اعترافات عصابة سابقة ألقي القبض عليها وبعد الاستدال عن مكان تواجدهم وضبط بحوزتهم مادة الكرستال تقدر بالغرامات، وأدوات التعاطي، تم توقيفهم وفق المادة 28 /مخدرات.

وفي السياق تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء في البصرة.

وأحد المتهمين ضبطت بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة، والمتهم الآخر مطلوب للقضاء بجريمة السرقة وفق المادة (443) ق.ع، والمتهم الثالث ضبط بحوزته مادة مخدرة كان يخفيها بداخل كيس نايلون داخل ملابسه.

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحاً لعمليات اغتيال عدد من الناشطين ومنهم أسامة تحسين وريهام يعقوب، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

كما تشهد المحافظة نزاعات عشائرية بين الحين والآخر والتي تتسبب بسقوط العديد من الضحايا رغم تأكيد السلطات عزمها السيطرة على هذه الظاهرة.(النهاية)