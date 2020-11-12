القهوة تساعد على اعادة نمو الشعر لدى مرضى الثعلبة

القهوة تساعد على اعادة نمو الشعر لدى مرضى الثعلبة

المستقلة … تعتبر القهوة واحدة من اكثر المنتجات انتشاراً في العالم ولها العديد من الاستخدامات اليومية عدا ” مشروب القهوة ” الذي يعرفه الجميع وقد تدخل بمختلف المجالات منها الطبية.

مؤخراً ظهرت دراسة حديثة حول فوائد القهوة ومساعدتها في اعادة نمو الشعر للاشخاص الذين يعانون من مرض تعلبة الشعر من النوع الذكري وبدون اية تكاليف اضافية او استخدام ادوية معينة ومكلفة.

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حيث أظهر استخدام الكافيين الموجود في القهوة نتائج واعدة في تحفيز نمو الشعر ووقف تساقط الشعر عند الذكور، لان الكافيين يمنع آلية هرمون ديهدروتستوستيرون عن طريق تثبيط هرمون التستوستيرون.

وعند اجراء احد التجاربوجد قام الباحثون بأخذ عينات من فروة الرأس من مرضى الثعلبة ذكرية الشكل والتي تمت زراعتها باستخدام تركيزات مختلفة من هرمون التستوستيرون و / أو الكافيين لمدة 120-192 ساعة، و أظهرت النتائج أن إضافة الكافيين بتركيزات 0.001% و0.005% قادرة على مواجهة الآثار القمعية لهرمون التستوستيرون على نمو الشعر، مع زيادة استطالة جذع الشعرة بعد 120 ساعة من تناول الكافيين، مقارنة بمجموعة التحكم.