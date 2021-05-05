القضاء الاعلى تقرر غلق الدعوى المقدمة ضد رئيس الكنيسة الكلدانية

المستقلة /- اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن غلق الدعوى المقدمة ضد رئيس الكنيسة الكلدانية لويس روفائيل ساكو.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ان “محكمة جنايات الكرخ بصفتها التمييزية اصدرت اليوم قرارا حول الشكوى المقدمة ضد رئيس الكنيسة الكلدانية”.

واضاف “لدى التدقيق والمداولة فقد وجدت المحكمة أن القرار المطعون به تمييزاً من قبل محامي المشكو منه، وما إدعاه المشتكي غير صحيح ومخالف للقانون، لذا قررت المحكمة رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً استناداً لأحكام المادة 130 /أ الاصولية وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 265 / الاصولية وأفهم في 5 آيار 2021”.