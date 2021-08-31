القضاء الأعلى يشكل فريق تحقيق لرصد محاولات تزوير الانتخابات

المستقلة /- أعلن مجلس القضاء الأعلى،عن تشكيل فريق تحقيق لرصد محاولات تزوير الانتخابات.

وذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، أن “المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، وبالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات”.

وأضاف أن”الفريق باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حالياً”.

وحذر مجلس القضاء وفقاً للبيان “كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة”.