القبض على 22 مطلوبا بقضايا ارهابية وجنائية في ديالى

المستقلة /-اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 22 مطلوب في ديالى بقضايا ارهابية وجنائية مختلفة.
وذكرت الوكالة ان مديرية شرطة ديالى والمنشات القت القبض على 22 مطلوب وفق قضايا ارهابية وجنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة،تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ثمان الغانمي,ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ,وبمتابعة من قائد الشرطة في تنفيذ اوامر القبض القضائية.
واضافت بان القبض على هؤلاء المطلوبين تم خلال الممارسات الامنية التي نفذها قسم مكافحة اجرام ديالى والشعب التابعة اليه واقسام شرطة المقدادية والخالص وبني سعد والمنصورية.
وأكدت الوكالة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المطلوبين وارسالهم الى مراكز الاحتجاز لحين عرضهم على القضاء.

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