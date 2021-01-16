القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

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المستقلة/-أحمد عبدالله/ألقت السلطات الكويتية القبض على مجموعة من الإيرانيين دخلوا الكويت بطريقة غير شرعية، حيث تسللوا بحرا عن طريق الشاليهات.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن خفر السواحل تمكن من ضبط 10 متسللين إيرانيين في ميناء عبدالله، بعدما أبلغ عدد من المواطنين عن رصدهم لزورق ترجلوا منه، ثم انطلق قائده عائدًا إلى إيران

ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه فور بلاغ المواطنين عن اشتباههم في 9 أشخاص ترجلوا من قارب في المياه الإقليمية الكويتية والسيطرة على 3 منهم، تم التنسيق مع رجال الأمن العام، وطلب قوة إسناد استطاع عناصرها رصد المتسللين البقية والإمساك بهم بين الشاليهات في ميناء عبدالله، حيث تبين أنهم من الجنسية الإيرانية، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

وأكد المصدر أنه من بين المعتقلين قائد القارب لذي تمكن عناصر خفر السواحل من ضبطه في عمق البحر، وأحيل مع بقية المضبوطين إلى التحقيق.

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