القبض على مسؤول صيانة داعش قاطع نينوى في بغداد
المستقلة /- سرى جياد/ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي والذي شغل منصب مسؤول ورش تصليح عجلات داعش بمايسمى قاطع نينوى .
وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له في منطقة حي الحسين ببغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترف بأشتراكة بعدة عمليات ارهابية ضدالقوات الامنية والمواطنين.
حيث تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
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