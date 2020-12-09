القبض على مسؤول صيانة داعش قاطع نينوى في بغداد

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المستقلة /- سرى جياد/ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي والذي شغل منصب مسؤول ورش تصليح عجلات داعش بمايسمى قاطع نينوى .

وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له في منطقة حي الحسين ببغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترف بأشتراكة بعدة عمليات ارهابية ضدالقوات الامنية والمواطنين.

حيث تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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