القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد

المستقلة /-ألقت مفارز مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة، في مناطق متفرقة من العاصمة، في عمليات أمنية نفذتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، : إنه “تم القاء القبض على متهم بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع، ضمن مكتب مكافحة إجرام الاعظمية، فيما تمكن مكتب مكافحة إجرام حي العامل من إلقاء القبض على متهم قام بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع”.

وأضافت، “كما ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور القبض على متهم لقيامه باغتصاب فتاة وفق المادة ٣٩٤ ق.ع، فيما نفذت نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة إجرام الزهور وباب الشيخ وبغداد الجديدة والكرادة والمدائن والقدس والخضراء والبياع والكاظمية والغزالية والتاجي والصالحية والمحمودية وأبي غريب والحرية وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٦١ ، ٤٣٢ ، ٢٤٨ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٥٠٢ ق.ع”.

وتابعت، “كما تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب وحسينية المعامل والحبيبية ومكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ وفق المادة ٣٤١ ق.ع”.