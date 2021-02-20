القبض على المنتج السوري محمد مشيش

المستقلة/- منى شعلان/ألقت قوات الأمن المصري القبض على المنتج السوري محمد مشيش، في قضية تزوير، رقم 23984 لعام 2018، جنايات قسم شبرا الخيمة، والتي صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن 3 سنوات، وكان وقتها خارج مصر.

وقدم مشيش من قبل عدد من الانتاجات المصرية الضخمة والناجحة مثل “جراند أوتيل” و”هذا المساء” و”لا تطفئ الشمس” و”ونوس” و”السيدة الاولى” و”ليالي أوجيني” و”زي الشمس” و”حلاوة الدنيا” و”طريقى” و”اهو ده اللي صار”، والعديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا سواء جماهيريا أو نقديا، وأكد مشيش أنه لن يكون الأخير بل هناك خطة لإنتاج أعمال سورية وعربية كبيرة من إنتاج I production

يُذكر أن المنتج محمد مشيش ، يصور حالياً مسلسل جريمة في الستينات، بطولة الفنانة دينا الشربيني، وعدد من النجوم منهم ريهام عبد الغفور ، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ، حيث يعد التعاون الثانى لنفس فريق العمل بعد النجاح الكبير لـ”زي الشمس” وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن