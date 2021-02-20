المستقلة/- منى شعلان/ألقت قوات الأمن المصري القبض على المنتج السوري محمد مشيش، في قضية تزوير، رقم 23984 لعام 2018، جنايات قسم شبرا الخيمة، والتي صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن 3 سنوات، وكان وقتها خارج مصر.

وقدم مشيش من قبل عدد من الانتاجات المصرية الضخمة والناجحة مثل “جراند أوتيل” و”هذا المساء” و”لا تطفئ الشمس” و”ونوس” و”السيدة الاولى” و”ليالي أوجيني” و”زي الشمس” و”حلاوة الدنيا” و”طريقى” و”اهو ده اللي صار”، والعديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا سواء جماهيريا أو نقديا، وأكد مشيش أنه لن يكون الأخير بل هناك خطة لإنتاج أعمال سورية وعربية كبيرة من إنتاج I production

يُذكر أن المنتج محمد مشيش ، يصور حالياً مسلسل جريمة في الستينات، بطولة الفنانة دينا الشربيني، وعدد من النجوم منهم ريهام عبد الغفور ، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ، حيث يعد التعاون الثانى لنفس فريق العمل بعد النجاح الكبير لـ”زي الشمس” وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.