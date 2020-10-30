القبض على اكثر من17 متهم في صلاح الدين بينهم 2 ضمن المادة 4 ارهاب

القبض على اكثر من17 متهم في صلاح الدين بينهم 2 ضمن المادة 4 ارهاب

المستقلة/ سرى جياد /القت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين القبض على اكثر من 30 متهم بقضايا مختلفة بضمنهم 5 وفق المادة 4/ارهاب.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان لها انه تنفيداً لتوجيهات السيد وزير الداخلية ومتابعة مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عامر محمد محمود بفرض سلطة القانون وهيبة الدولة،قامت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية.

واضاف البيان ان المديرية تمكنت امس من القاء القبض على6 متهمين وفق المادة ٤٢١ق.ع وايداعهم التوقيف في قسم مكافحة اجرام صلاح الدين،والقبض على متهم وفق المادة ٤١٣ ق.ع واثنين وفق المادة ٤ ارهاب في قسم شرطة الطوز،في حين القى قسم شرطة الدجيل القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٢٤٠و٤٣٤ ق .ع وايداعهم التوقيف.

وتابع البيان ان قسم شرطة سامراء القى القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤٠٥ ق ع وايداعهم التوقيف،فيما القى قسم قسم شرطة بيجي القبض على متهم وفق المادة ٤٥٦ ق ع،والقاء القبض على متهم وفق المادة ٤٣٣ ق ع في قسم شرطة اشور.

واوضح البيان ان قسم شرطة تكريت القى القبض على متهم وفق المادة ٤٣٢ ق ع،فيما عثر قسم شرطة آمرلي وبناءا على معلومات على عبوة ناسفة تحت انقاض احدى دور العبادة من مخلفات “داعش” الارهابي،وهي عبارة عن “جلكان” مفخخ يحتوي على نترات الامونيا تم رفعها وتفكيكها من قبل خبير المتفجرات بدون حادث.