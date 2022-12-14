القانونية النيابية : مجلس النواب يمكنه قطع عطلته لاكمال قانون الموازنة

المستقلة/- كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز عن إمكانية قطع مجلس النواب لعطلته التشريعية في حال أكملت الحكومة مشروع قانون الموازنة وأرسلته الى المجلس.

وقال عنوز في تصريح صحفي تابعته المستقلة، انه وفق الدستور اذا وصل قانون الموازنة للعام 2023 خلال العطلة التشريعية فيمكن لمجلس النواب عقد جلسة استثنائية للشروع باجراءات اقرار الموازنة”.

واضاف، انه “في الوقت الحالي لا يوجد مسوغ لمجلس النواب قطع عطلته التشريعية لعدم وصول الموازنة ولا يوجد ما يقضي الحاجة لذلك “.

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