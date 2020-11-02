القانونية النيابية : عدم اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد الانتخابات

المستقلة /- حذرت اللجنة القانونية النيابية من :” ان تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد اجراء الانتخابات، وذلك للحاجة الماسة الى مصادقة النتائج والطعون الانتخابية “.

وذكرت عضو اللجنة النائبة الماس فاضل ، في تصريح صحفي ، ان ” قانون المحكمة الاتحادية هو العمود الفقري لجميع التشريعات العراقية ، لان المحكمة هي المسؤولة عن تفسير القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات في دستورية القوانين واجراءاتها التشريعية “.

واضافت ان ” اللجنة تنتظر مقترحات الكتل السياسية للمضي بقراءة القانون قراءة ثانية ، حيث الخلافات السياسية مازالت قائمة حول عدد الفقهاء وتحقق النصاب “، مبينة ان “كافة تشريعات القوانين التي يقرها مجلس النواب ، واولها قانون الانتخابات ، تتوقف على اقرار قانون المحكمة الاتحادية “.