المستقلة /- أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويحرص قطاع عريض من المشاهدين، على متابعة عدد من نجومهم المفضلين على الشاشة في ذلك الوقت، حيث تبلغ المنافسة الدرامية ذروتها، في الموسم الذي يشارك فيه العديد من الفنانين في وقت واحد.

كما تتنافس القنوات الفضائية فيما بينها، على عرض المسلسلات التي تجذب عدد أكبر من المشاهدين، الذين يبحثون عن مسلسلاتهم المفضلة على مختلف الشاشات.

وفيما يلي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2021 بسحب موقع في الفن:

1- “الاختيار 2.. رجال الظل”.. (كريم عبدالعزيز، أحمد مكي).

2- “نجيب زاهي زركش”… (يحيى الفخراني).

3- “نسل الأغراب”… “أحمد السقا، أمير كرارة”.

4- “موسى”… (محمد رمضان).

5- “كوفيد 25”.. (يوسف الشريف).

6- “حرب أهلية”… (يسرا وباسل خياط).

7- “هجمة مرتدة”… (أحمد عز وهند صبري).

8- “ضل راجل”.. (ياسر جلال).

9- “عالم موازي”… (دنيا سمير غانم وعمرو وهبة).

10- “النمر”.. (محمد إمام).

11- “لعبة نيوتن”.. (منى زكي ومحمد فراج).

12- “ضد الكسر”… (نيللي كريم).

13- “القاهرة كابول”… (طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع).

14- “اللي مالوش كبير”… (ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي).

15- “قصر النيل”… (دينا الشربيني وريهام عبد الغفور).

16- “وكل ما نفترق”.. (ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف).

17- “بين السما والأرض”… (هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي).

18- “ملوك الجدعنة”… (مصطفى شعبان وعمرو سعد).

19- “الملك”… (عمرو يوسف).

20- “شقه 6″… (سيد رجب وروبي).

21- “خلي بالك من زيزي”… (أمينة خليل وبيومي فؤاد).

22- “زي البيت الوقف”… (زينة وصابرين وأحمد السعدني).

23- “المداح”.. (حمادة هلال).

24- “لحم غزال”… (غادة عبد الرازق).

25- “فارس بلا جواز”… (مصطفى قمر).

26- “أحسن أب”… (علي ربيع ومراد مكرم).

27- “رهبة”… (فتحي عبد الوهاب وأيتن عامر).

28- “بنت السلطان”… (روجينا وباسم سمرة).

29- “الطاووس”.. (جمال سليمان).

30- “عشرين عشرين”.. (قصي خولي، نادين نسيب نجيم).

31- “سوق الحرير ج2”.. (بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار).

32- “للموت”.. (ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية).