القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جرامي لعام 2021

المستقلة/- منى شعلان/ اختتم حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2021 في نسخته الـ 63، صباح اليوم الإثنين، على مسرح مركز ستابلز بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والحرص على ارتداء الكمامات.

حضر الحفل مجموعة صغيرة من النجوم والنجمات، وفاز عدد كبير من المشاهير بالجائزة، وفيما يلي قائمة الفائزين في حفل توزيع جوائز الـ Grammy:

– تسجيل العام

“Everything I Wanted” بيلي إيليش

– ألبوم العام

“Folklore” تايلور سويفت

– أغنية العام

H.E.R – I Can’t Breathe

– أفضل فنان صاعد

ميجان ذا ستاليون

– أفضل أداء بوب منفرد

“Watermelon Sugar” هاري ستايلز

– أفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة

“Rain on Me” ليدي جاجا وآريانا جراندي

– أفضل ألبوم صوتي تقليدي

“American Standard” جيمس تايلور

– أفضل ألبوم بوب

“Future Nostalgia” دوا ليبا

– أفضل تسجيل رقص

“10%” – كايترانادا

– أفضل ألبوم رقص/ إلكتروني

“Bubba” كايترانادا

– أفضل ألبوم عزف معاصر

“Live at the Royal Albert Hall” سناركي بابي

– أفضل أداء روك

“Shameika” فيونا آبل

– أفضل أداء ميتال

“Bum-Rush” بادي كونت

– أفضل أغنية روك

“Stay High” بريتني هاورد

– أفضل ألبوم روك

The New Abnormal – The Strokes

– أفضل ألبوم موسيقى بديلة

“Fetch the Bolt Cutters” فيونا آبل

– أفضل أداء R&B

“Black Parade” بيونسيه

– أفضل أداء R&B تقليدي

Anything For You

– أفضل أغنية R&B

Better Than I Imagine

– أفضل ألبوم حضري معاصر

It Is What It Is

– أفضل ألبوم فئة R&B

“Bigger Love” جون ليجند

– أفضل أداء راب

“Savage” ميجان ذا ستاليون

– أفضل أغنية راب

“Savage”

– أفضل أداء كإنتري

“When My Amy Prays” فينس جيل

– أفضل أغنية كإنتري

“Crowded Table”

– أفضل ألبوم كإنتري

“Wildcard ميرندا لامبرت

– أفضل ألبوم العصر الجديد

“More Guitar Stories”

– أفضل ألبوم جاز

“Secrets Are the Best Stories”

واستضاف الحفل الذى يغلب عليه الطابع الافتراضى، مقدم البرامج التلفزيونى الشهير تريفور نواه، وتخلل تسليم الفائزين لجوائزهم مجموعة من الفقرات الغنائية والعروض الحية شارك فى قدمتها: “بيلى إيليش، وهارى ستايلز، ودوا ليبا، وكاردى بى، ودوجا كات، وفريق البوب الكورى الجنوبى ذائع الصيت BTS”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جرامي لعام 2021

اخر الاخبار

مصر..2.8 مليار دولار زيادة في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2020

اخبار مصر

مصر تكشف حقيقة تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدورى

اخر الاخبار

الحكومة الليبية تؤدي اليمين أمام مجلس النواب في طبرق 

اخر الاخبار

ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 5.2% خلال فبراير

اخر الاخبار

الإمارات تدعو لإتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هجمات الحوثي ضد السعودية

اخر الاخبار

شاهد..أول ظهور للفنان الكويتي طلال سام بعد إطلاق سراحه

اخر الاخبار

شاهد..أول ظهور للفنان الكويتي طلال سام بعد إطلاق سراحه

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

اخر الاخبار

أمير قطر يوجه دعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني لزيارة الدوحة

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون استهدافهم مطار أبها وقاعدة الملك خالد بالسعودية بمسيرات

اخر الاخبار

صحيفة : شركات هندية تحذر .. انتاج اللقاحات في خطر بسبب ضوابط امريكية

اخر الاخبار

كويتى يطلق النار على أخر ولوحة سيارة تكشف المستور

اخبار مصر

عمرو أديب يرد على محمد رمضان ويؤكد ..ليس بيني وبينه خصومة

اخبار العراق

الأمن النيابية : عديد قوات حلف الناتو في العراق لا يتجاوز 320 شخصاً

اخر الاخبار

فيلم ”النمر الأبيض“ يتصدر منصة نيتفليكس بمعدل 27 مليون مشاهدة

اخر الاخبار

”مايكروسوفت“ تقديم ميزة تلغي صوت الضوضاء في تطبيق سكايب