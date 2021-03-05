القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ71

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن مهرجان برلين السينمائي عن جوائز دورته الـ71، اليوم الجمعة، والذي أقيم افتراضيًا خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس، ومن المقرر أن تعرض الأعمال الفائزة للجمهور في الفترة من 9 إلى 20 يونيو المقبل.

وتضم القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي 2021 مايلي:

المسابقة الرسمية

أفضل فيلم
Bad Luck Banging or Loony Porn

جائزة لجنة التحكيم الكبرى
“Wheel of Fortune and Fantasy” – ريوسوكي هاماجوتشي

جائزة لجنة التحكيم
“Mr Bachmann and His Class” – ماريا سبيث

جائزة الإخراج
دينيس ناجي – Natural Light

أفضل أداء رئيسي
مارين إيجيرت – “I’m Your Man”

أفضل أداء مساعد
ليلا كيزلينجر – “Forest – I See You Everywhere”

أفضل سيناريو
هونج سانج سو – “Introduction”

أفضل تعاون فني
“A Cop Movie” للمخرج ألونسو رويزبالاسيوس

جوائز مسابقة “Encounters”

جائزة لجنة التحكيم الخاصة
“Taste” – لي باو

جائزة الإخراج
“The Girl and the Spider” – رامون زورشر
“ex-aequo” – دينيس كوت

ترشيح خاص
“Rock Bottom Riser” – فيرن سيلفا

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