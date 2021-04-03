الفيفا يرد على الأندية العراقية بخصوص تغيير الهيئة التطبيعية

الفيفا يرد على الأندية العراقية بخصوص تغيير الهيئة التطبيعية

المستقلة/- رد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على طلب الأندية العراقية، بخصوص تغيير أعضاء الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم.

ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم اللبناني كريم عبد الله، أبلغ ممثلي الأندية برفض الفيفا، طلبهم القاضي بتغيير الهيئة التطبيعية.

كما تم اعتماد التعليمات السابقة القاضية بأن تكون التطبيعية هي ذاتها “اللجنة الانتخابية”.

وعلى صعيد آخر، اعترض 15 ناديا من الدوري العراقي الممتاز على النظام الداخلي الجديد لعام 2021، وطالبوا بأن تجرى الانتخابات المقبلة، وفق النظام الداخلي لعام 2017، وذلك في اجتماع مع مبعوثي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

سبب اعتراض الأندية هو فقرتين في النظام الداخلي الجديد، وهما عدم جواز الجميع بين مهمتين (ازدواجية العمل)، ورفض إلزام الإدارة العمل بدورتين انتخابيتين فقط.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الاتحاد الآسيوي غدا بالهيئة العامة لاتحاد الكرة.