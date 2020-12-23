الفيفا يحدد النظام النهائي لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم

(المستقلة) تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، النسخة الأخيرة المرسلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، من لوائح ومدونة نظام الانتخابات، قبل التصديق عليها بشكل نهائي.

وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي: “تمت الموافقة على النسخة الأخيرة من لوائح ومدونة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي وافق عليها الاتحادان الدولي والآسيوي، وتجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والكردية، وإرسالها إلينا قبل تاريخ 6 يناير/كانون الثاني المقبل، لمراجعتها والتصديق عليها”.

وأضاف الاتحاد الدولي في رسالته: “نؤيد تسلم رسالة ممثل الحكومة العراقية بشأن التقدم الحاصل في قانون الاتحادات الرياضية، ونطلب من الهيئة التطبيعية متابعة الأمر لكي يتم التصديق على القانون المذكور بعد إدخال مقترحات الاتحادين الدولي والآسيوي، وإعلامنا بذلك بأسرع ما يمكن”.

وقال الاتحاد الدولي في ختام بيانه: “نثمن الجهود العظيمة للهيئة التطبيعية لإصلاح وتحسين الهيكل الإداري للاتحاد العراقي لكرة القدم، وما تم إنجازه حتى الآن، وأنه سوف يشجع الاتحاد العراقي على مواصلة إمدادنا بالمعلومات عن تقدم قانون الاتحادات الرياضية”.