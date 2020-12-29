الفنانون ينعون المخرج السوري حاتم علي بكلمات مؤثرة

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المستقلة/ منى شعلان/ نعى عدد كبير من نجوم الفن المخرج السوري حاتم علي، الذى توفى صباح اليوم الثلاثاء،عن عمر يناهز الـ58 عامًا ، في غرفته بفندق الماريوت بالزمالك،بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، توفي على إثرها في الحال.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على موقع “تويتر”، قائلة: “محزن جدًا رحيل المخرج المبدع حاتم علي عن عالمنا.. ما أبشع هذه السنة اللي رافضة تفل إلا ما تاخد أحلى ناس معها.. الله يرحمه ويصبّر عائلته على هذه المصيبة الأليمة”.

 

ونعت الفنانة كندة علوش ، المخرج السورى فى تغريدة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل.. وداعاً للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق حاتم علي عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه عمرو وغزل وغالية”.

 

وغردت الفنانة هند صبري ، قائلة :” فقدنا مخرج عربى كبير وهو في قمة عطائه وداعا الفنان العربى الكبير حاتم على خالص العزاء لابنائه وأسرته الكبيرة والفن العربى كله”.

وقال الفنان السعودي ناصر القصبي : “فُجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي رحمة الله عليه.. جمعتنا أيام جميلة.. كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني.. سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي”.

ونعت الفنانة نادين نجيم، المخرج حاتم على، قائلة:” من فترة اتذكرتك وكنت عم خبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش انت مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك كتير انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي الله يرحمك برحمته الكبيرة”.

وكتب الفنان عاصى الحلانى ، قائلا: “البقاء لله خسارة كبيرة رحيل فنان ومخرج كبير حاتم علي عرفتك كبير وخلوق وانساني إلى أبعد الحدود رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته”.

وغرد الفنان معتصم النهار، قائلا:” أستاذي، قدوتي ، أملي بما تبقى ، الرحمة لروحك، خسارة كبيرة، بكرت يا أستاذ، المخرج الكبير حاتم علي في ذمة الله”، فيما كتب الفنان عبد الله بوشهرى:” وفاة المخرج العربي الكبير #حاتم_علي مخرج الروائع الخالدة الزير سالم ثلاثية الاندلس التغريبة الفلسطينية عمر الله يرحمه ويغفر له”.

 

كما قال المؤلف عبد الرحيم كمال: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعًا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهدب الراقي في أمان الله ورحممته.. حبيبي من أحزن الأخبار الله ربنا يقبل عليك بفضله ورضاه”.

 

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