الفنانة يسرا توجه رسالة لجمهورها من العزل المنزلي

المستقلة/ منى شعلان/ طمأنت الفنانة المصرية يسرا جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت يسرا قبل قليل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة : “الحمد لله، أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا، وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر والتقدير ليهم، بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي، ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه”.

وقد حرصت يسرا ، فى وقت سابق على توجيه الشكر والتحية إلى جمهورها الذي ساندها بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكذلك وزارة الصحة التي عملت على تقديم المساعدات الطبية لها.

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرًا للجميع’”.