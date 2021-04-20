الفنانة منال سلامة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية منال سلامة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت منال :”ادعوا لي… إيجابي كورونا”.

وأعلنت الفنانة منال سلامة الجمعة الماضية عبر حسابها على حسابها بموقع إنستغرام ، فقدانها حاسة الشم، وكتبت “حاسة الشم راحت ادعوا لي”.

وفى سياق آخر كشفت الفنانة منال سلامة، عن تعرضها للتحرش عندما كانت فتاة صغيرة، وقالت في تصريحات تليفزيونية، إنها كانت تستقل “الأتوبيس” في الماضي، وعندما تعرضت لأول تجربة تحرش أمسكت بدبوس مشبك ووضعته خلف ظهرها، معقبة: “الجدع يقرب”.

وأضافت: “كان عندي 12 سنة، وكان تفكيري طفولياً، بس كانت دماغي “سم” مكانش حد يقدر يقرب مني”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منال سلامة، مسلسل “هجرة الصعايدة”، وشاركها البطولة مجموعة من ألمع النجوم وهم “وفاء عامر، وسلاف فواخرجى، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل”، وتقدم الفترة الحالية برنامج “حلو الكلام” على قناة صدى البلد.

 

 

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