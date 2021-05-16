الفنانة شهيرة توجه رسالة لجمهورها في أحدث ظهور لها بدون الحجاب

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية شهيرة صورة لها بدون حجاب عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، فى أحدث ظهور لها ، ووجهت رسالة ونصائح إلى متابعيها.

وكتبت شهيرة: “في مرحلة ما من العمر تجد نفسك لا تحتاج لأحد بجانبك طول الوقت. ولكن تعتمد بشكل كبير على ذكرياتك تعيش فيها وبها حتى تجد فجأة أن ميعاد نومك قد غلبك. واليوم انتهى ليكون موعدك مع الذكريات في اليوم التالي. وهكذا تمضي الأيام”.

كانت الفنانة شهيرة أعلنت مؤخرا عن استعدادها للعودة إلى العمل الفني بعد غياب سنوات خلال لقاء لها بأحد البرامج التليفزيونية بعد أسابيع من رحيل زوجها الفنان محمود ياسين مبررة ذلك بأن إحدى المقربات لها أبلغتها أن فنانة «عملت لها عملا وانفك» وكان هذا العمل وراء غيابها عن التمثيل لسنوات طويلة، على حد قولها.

وغابت شهيرة عن العمل الفني لفترة طويلة كما ارتدت الحجاب منذ سنوات.

وكشفت الفنانة المعتزلة في وقت سابق عن استمرار أحزانها على زوجها الفنان الراحل محمود ياسين رغم مرور مدة طويلة على رحيله.

وقالت شهيرة إنها تشعر وكأن الحياة بلا طعم بعد وفاة ياسين؛ إذ كان يؤنس وحدتها في منزلهما، مضيفة أن ابنتها رانيا محمود ياسين وابنها عمرو يحاولان إخراجها من هذه الحالة، ولكنها لم تستطع تجاوزها بعد، بحسب قولها.

 

 

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