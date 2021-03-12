فيديو.. الفنانة المصرية وفاء مكي تتصدر تريند جوجل بعد خروجها من السجن

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية وفاء مكي ، قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل ، بعد ظهورها لأول مرة إعلامياً بعد خروجها من السجن عقب 10 سنوات قضتها بتهمة تعذيب خادمتين.

وتحدثت وفاء مكي ، عن مرحلة سجنها خلال لقائها ببرنامج”القاهرة اليوم”، المذاع عبر فضائية “أوربت”،قائلة: “لا أشعر بأنني مرت بأزمة من الأصل، ولكل جواد كبوة، ومش الأزمة اللي هي الصعبة، أنا بسميها حاجات -Funny- مضحكة، لو حطوا الأزمة دي في كفة وحطوا صحتي في كفة، ‏أنا أقول صحتي الحمد لله، الأنبياء دخلوا السجن و اتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن”.‏

حيث أكدت مكي أنها تلقت عددا من العروض للمشاركة في الأعمال الفنية بعد خروجها من السجن مباشرة، خاصة أنها كانت تقدم بطولات مطلقة على حد قولها.

وأوضحت أنها اعتذرت عن المشاركة في الأعمال الفنية بسبب إصابة تعرض لها ابنها، حيث اضطرت للإقامة معه في المستشفى 4 أسابيع متصلة، ما جعلها تعتذر عن تقديم بعض الأعمال الفنية التي عرضت عليها.

يشار إلى أن الفنانة وفاء مكي ، سجنت في ديسمبر 2001، أي قبل 20 عاما، عندما تم اتهام الفنانة المصرية ووالدتها بتعذيب خادمتين.

البداية عندما فوجئ الأب “عبد الحميد” بابنته “مروة” عادت إلى منزلهم في القرية في حالة إعياء شديدة وبها آثار تعذيب، وأخبرته أنها تعرضت للكي بالنار والضرب على يد الفنانة وفاء مكي، وأن شقيقتها هنادي هي الأخرى تعرضت لنفس التعذيب، ليهذب بها إلى المستشفى ويحضر شقيقتها.

ذهب الأب بانتيه إلى النيابة وهناك قالت ابنته هنادي إنها تعرضت للتعذيب هي وشقيقتها على يد الفنانة بعدما أبلغت شقيقتها مروة زوج وفاء بسر ما.

أما مروة حكت أنه بعد خروج الزوج، بدأت وفاء في تقييدها وجاءت بسكين ساخن وعذبتها وأجبرتها على الاعتراف بسرقة خاتم ألماس.

ثم حبستها شهرا كاملا وبعدها أعطتها بعض الحقن والأدوية لعلاجها، وعندما ساءت حالتها قررت أن تعيدها إلى والدها، فأرسلتها إلى قريتها.

هربت وفاء لأسبوعين لكن تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليها وحكم عليها بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما حكم على والدتها بعام واحد.

يذكر أن آخر ظهور درامي للفنانة وفاء مكي، كان عام 2015 من خلال مسلسل “الكابوس” من بطولة غادة عبد الرازق، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد راتب، أيتن عامر، كريم قاسم، محمد شاهين، بيومي فؤاد، فتوح أحمد، بدرية طلبة، سلوى عثمان، ندى موسى، نهى عابدين، ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري.