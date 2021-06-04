الفنانة المصرية نورهان تتعرض للتهديد من منتج شهير.. والنقيب يتدخل

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية نورهان شعيب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من خلال فيديوهات لها أنها تلقت تهديدات من منتج مسلسل تليفزيوني كانت تصوره قبل شهر رمضان الماضي، ولم تحصل على مستحقاتها المالية.

وقالت نورهان إن المنتج هددها بالكثير من الأمور، منها أنه سوف يستعين بالفنانة رانيا يوسف لتحل مكانها في المسلسل، رغم أنها صورت 11 يوما في العمل، وأشارت إلى أنها تعرف أن رانيا لن تقبل، وأن المنتج يقول ذلك لتهديدها فقط.

وسخرت نورهان من فكرة تهديدها بالاستعانة بـ مواطنتها رانيا يوسف، قائلة: “هيصور مشاهدي كلها تاني وهيكلف نفسه نحو 700 ألف جنيه بالإضافة إلى أجر رانيا يوسف اللي قال إنه هيدفع لها الضعف، عشان ميدفعش أجري.

وأوضحت نورهان أنه قبل آخر يوم تصوير طلبت مستحقاتها المالية، ولم تحصل عليها رغم أنها وقعت على عقد المشاركة في المسلسل بنصف أجرها فقط.

وعرضت رسالة صوتية جاءتها على تليفونها المحمول صباح اليوم يقول المتحدث فيها: “مساء الخير أستاذة نورهان.. أنا محروس المصري.. فلوسك موجودة لكن بشرط أنك توقعي على إقرار انك تكملي تصوير المسلسل ويتبقى لك 45 مشهدا”.

وقالت نورهان تعليقا على الرسالة الصوتية: “يتبقى لي فقط 10 مشاهد، بناء على اتفاق بيني وبين المخرج المنفذ وأيضا المنتج الفني، لكن الأستاذ محروس المصري يساومني على اتفاقين”.

وعرضت نورهان بعد ذلك تفاصيل الاتفاق الثاني لتستكمل الرسالة الصوتية إذ يقول الطرف الآخر: “بالنسبة للعقد الخاص بك فهو مكتوب به أنه مسلسل، إذا بعت ضميري فالمؤلفة والمخرج موقعين على عقد مسلسل 30 حلقة، ومدير التصوير موقع على 22 يوما، فالحكم سيقى لهم هم الثلاثة.

من جانبه ردّ المُنتج محروس المصري، على الانتقادات التي وُجهت.وقال المصري، في بيان صحفي، إن مسلسل “اللغز” بطولة الفنانة نورهان شعيب، وتم تصوير مُعظم مشاهده خلال الفترة الماضية، ودخلت الحلقات للمُونتاج، كما يتبقى للفنانة نورهان شعيب تصوير 45 مشهدًا سيتم تصويرهم على 5 أيام، وأن الفنانة يتبقى لها أجرا بنحو 30 ألف جنيه، مع انتهاء التصوير.

وحول تهديد الفنانة، نفى المنتج محروس المصري، وجود أي تهديد، قائلًا: “كل مطالبها هو استكمال التصوير، ونزولًا على رغبتها في أخذ دفعة أخرى من أجرها عليها التوقيع على إقرار لاستكمال الـ5 أيام المُتبقية فقط ليحفظ حقه، أما إذا رفضت فلها مُطلق الحرية في الاعتذارعن العمل، مما يترتب عليه خسارتها بطولة أول مسلسل في حياتها الفنية، والتي بدأت منذ أكثر من عشرين سنة

وتدخل الدكتور أشرف زكى في حل أزمتها مع منتج مسلسلها الجديد محروس المصري، وكتبت نورهان في منشور لها عبر حسابها بموقع “فيس بوك”: “تم التواصل مع النقابة وتدخل لحل مشكلتي الشخص الأنبل والأكثر شهامة الدكتور أشرف زكي، أخي وزوج أختي”.

وتابعت نورهان: “مغلباك معايا دايما بقلة حرصي في توقيع العقود وسذاجتي المعهودة، مش أول مرة تتدخل وتنقذني خيرك سابق ولكني أعدك إني أحاول تكون آخر مرة وماغلبكش معايا تاني”.

الجدير بالذكر، أن مسلسل “اللغز” من بطولة الفنانة نورهان شعيب، محمد نجاتي، سميرة صدقي، نهى رأفت، إكرامي هجرس ومجموعة من الوجوه الجديدة من طلبة معهد فنون مسرحية، ومن إنتاج شركة رمسيس الحديثة، وتأليف غادة حنفي ومن إخراج عصام شعبان.