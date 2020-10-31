الفنانة السورية”رباب كنعان” تعلن اعتزالها الفن
المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة السورية رباب كنعان قرار إعتزالها التمثيل بشكل نهائي ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلة :”عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي” ، ولم تكشف كنعان عن أسباب هذا القرار مكتفية بالإعلان عنه فقط.
وتعد الفنانة السورية رباب كنعان ، من أبرز النجمات السوريات في فترة التسعينيات والألفية الجديدة، حيث تميّزت بإمتلاكها لموهبة التمثيل بجدارة وأدائها الملفت ، جعل منها فتاة أحلام عدد كبير من شباب الوطن العربي.
ولدت الفنانة رباب كنعان فى 18 مايو 1971 ، فى العاصمة السورية دمشق ،هي ابنة الشاعر علي كنعان ،تخرجت من “لمعهد العالي للفنون المسرحية” كما إنها خريجة “لمعهد العالي للموسيقى الفنونية”، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1993 ، وكان أول ظهور لها في العام 1990.
وقدمت الفنانة السورية العديد من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، حيث اشتهرت بشخصية ”مايا“ في مسلسل ”الفصول الأربعة“، ويبقى دورها “وردة” في مسلسل “يوميات جميل وهناء”، من أبرز الأدوار التي لعبتها.
ومن أعمالها “الإخوة”، “الخطوات الصعبة”، “حمام القيشاني”، “سر الكنز”، “أحلام لا تموت”، “نجوم بين الغيوم”، “عربيات”، “حارة عالهوا”، “رياح الخماسين”، “بقعة ضوء” (عدة أجزاء)، “رايات الحق”، “في حضرة الغياب”، “فتت لعبت”، “وعدتني يا رفيقي”، “دامسكو”.
وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل “صدر الباز” عام 2016 ، حيث انشغلت بمرض والدتها وظلت بجوارها حتى وافتها المنية عام 2018 ، ثم شاركت بعدها فى عدد من المسرحيات لعل أبرزها وليد الدبس ، الريشة البيضاء ،كما شاركت كمخرجة مساعدة لمسرحية ”أدرينالين“.
ويشار إلى أن الفنانة السورية ، قد انتهت مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل ” أثر الفراشة” مع المخرج محمد زهير رجب مؤخرًا، ليعرض في رمضان القادم.
يذكر أن الفنانة رباب كنعان ، قد تزوجت من الممثل جهاد عبدو وأنجبا ابنتهما “جوليا” بعام 1998 إلا انهما انفصلا بعام 2001.
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