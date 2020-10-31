الفنانة السورية”رباب كنعان” تعلن اعتزالها الفن

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة السورية ​رباب كنعان​ قرار إعتزالها التمثيل بشكل نهائي ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلة :”عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي” ، ولم تكشف كنعان عن أسباب هذا القرار مكتفية بالإعلان عنه فقط.

وتعد الفنانة السورية رباب كنعان ، من أبرز النجمات السوريات في فترة التسعينيات والألفية الجديدة، حيث تميّزت بإمتلاكها لموهبة التمثيل بجدارة وأدائها الملفت ، جعل منها فتاة أحلام عدد كبير من شباب الوطن العربي.

ولدت الفنانة رباب كنعان فى 18 مايو 1971 ، فى العاصمة السورية دمشق ،هي ابنة الشاعر علي كنعان ،تخرجت من “لمعهد العالي للفنون المسرحية” كما إنها خريجة “لمعهد العالي للموسيقى الفنونية”، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1993 ، وكان أول ظهور لها في العام 1990.

وقدمت الفنانة السورية العديد من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، حيث اشتهرت بشخصية ”مايا“ في مسلسل ”الفصول الأربعة“، ويبقى دورها “وردة” في مسلسل “​يوميات جميل وهناء​”، من أبرز الأدوار التي لعبتها.

ومن أعمالها “الإخوة”، “الخطوات الصعبة”، “​حمام القيشاني​”، “سر الكنز”، “أحلام لا تموت”، “نجوم بين الغيوم”، “عربيات”، “حارة عالهوا”، “رياح الخماسين”، “​بقعة ضوء​” (عدة أجزاء)، “رايات الحق”، “في حضرة الغياب”، “فتت لعبت”، “وعدتني يا رفيقي”، “​دامسكو​”.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل “صدر الباز” عام 2016 ، حيث انشغلت بمرض والدتها وظلت بجوارها حتى وافتها المنية عام 2018 ، ثم شاركت بعدها فى عدد من المسرحيات لعل أبرزها وليد الدبس ، الريشة البيضاء ،كما شاركت كمخرجة مساعدة لمسرحية ”أدرينالين“.

ويشار إلى أن الفنانة السورية ، قد انتهت مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل ” أثر الفراشة” مع المخرج محمد زهير رجب مؤخرًا، ليعرض في رمضان القادم.

يذكر أن الفنانة رباب كنعان ، قد تزوجت من الممثل جهاد عبدو وأنجبا ابنتهما “جوليا” بعام 1998 إلا انهما انفصلا بعام 2001.