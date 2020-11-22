الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها لمسحة طبية عقب عودتها من جزر المالديف ،و شعورها ببعض الأعراض مثل الحرارة والكحة ، مؤكدة أنها بالعزل المنزلي.

وكتبت روان عبر حسابها بموقع “انستغرام” :”عملت فحص فيروس كورونا يوم الاربعاء، ونتيجته كانت سلبيه، يوم السبت: يوم العودة الى دبي، حسيّت باعراض البرد مثل الحراره والكحه وفكّرت انه هذا بسبب الجو المتقلّب في المالديف: يوم كانت تمطّر وبرد ويوم كانت حر وشمس”.

وتابعت :”رجعت دبي، ساءت حالتي وقررت اعيد فحص الكورونا انا وصديقي اللي كان معاي في الرحلة، الفحص اللي هو سواه نتيجته سلبيه، بينما فحصي انا للاسف، نتيجته إيجابية ، و من هذا الوقت وانا ملتزمه بتعاليم العزل المنزلي ، للامانه مش قادره افهم كيف الفيروس انتقل، ومن منين ، ومتى وكيف في خلال ٣ ايام تغيّرت نتيجة الفحص ولكن الحمدلله على كل حال وقدر الله وماشاء فعل”.

من ناحية أخرى تواجه الكويتية روان بن حسين، 23 عامًا امكانية الاعتقال بعد تغيبها في المثول أمام المحكمة في قضية الاعتداء على زوجها السابق.

واتُهمت حسين بمهاجمة طليقها محمد يوسف ميجاريف في هايد بارك بلندن في يونيو الماضي. ، وبحسب القضية، أضرت بقميص رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف ، وقيمته 200 جنيه إسترليني، وكان من المقرر أن تمثل روان، الحاصلة على شهادة في القانون من جامعة كينجز كوليدج لندن، أمام محكمة وستمنستر الابتدائية بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم إخبار القضاة أنها لم تتمكن من الحضور لأنها كانت تحضر في محكمة الأسرة في دبي، وأصدر رئيس مجلس الإدارة ديان لينان مذكرة توقيف لدراستها للقانون.

وفى وقت سابق، كشفت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عن السبب الحقيقى لطلاقها من رجل الأعمال الليبى محمد يوسف المقريف، مشيرة إلى أنه كان السبب فى إصابتها بفيروس الورم الحليمى البشرىHpv 16 بسبب خيانته المتكررة وعلاقته الجنسية المتعددة بفتيات الليل.