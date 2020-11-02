العمل تطلق راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الجاري

المستقلة.. أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠، لاكثر من مليون و(٣٠٠) الف اسرة مستفيدة من بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وبمبلغ يصل الى اكثر من (214 ) مليار دينار.

وذكر مدير عام الحماية الاجتماعية حسين علي أن عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغ (963676) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (161) مليار دينار فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء (430260) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (52) مليار دينار، داعيا الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الراتب.

ودعت الهيئة الاسر المستفيدة كافة الى الالتزام بالشروط الصحية لخلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا عند استلامها الرواتب حفاظا على الصحة العامة.

يذكر ان راتب الرعاية الاجتماعية اصبح كل شهر بدلاً من شهرين بعد الاتفاق مع مصرف الرافدين.