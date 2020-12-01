المستقلة /-أعلنت قيادة العمليات المشتركة، بدء تطبيق خطة انفتاح القوات الأمنية في محافظة نينوى.

وقالت القيادة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن “قيادة عمليات غرب نينوى، شرعت بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار”.

وبحسب البيان، تضمنت العملية، “إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الامن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين كافة الى مناطقهم داخل القضاء”.

وتابع، أن “القوات الأمنية ستستمر باجراءاتها لتحقيق كامل الامن والاستقرار في قضاء سنجار ووحداته الادارية”.