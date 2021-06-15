العراق يواصل مشواره في تصفيات المونديال رغم الخسارة ضد إيران

المستقلة/- تأهل منتخب العراق إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، رغم الخسارة أمام المنتخب الإيراني بهدف نظيف في ختام الجولة الاخيرة من المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وضمن العراق تأهله الرسمي إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، بعد احتلاله المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، وضمان التأهل بين أفضل ثواني من المجموعات الثماني بعد حذف نتائج المركز الأخير، منتخب كمبوديا.

وصعد منتخب إيران إلى التصفيات النهائية بعد فوزه على العراق بهدف دون رد واحتلاله المركز الأول للمجموعة الثالثة.