العراق يواصل مشواره في تصفيات المونديال رغم الخسارة ضد إيران

المستقلة/- تأهل منتخب العراق إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، رغم الخسارة أمام المنتخب الإيراني بهدف نظيف في ختام الجولة الاخيرة من المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وضمن العراق تأهله الرسمي إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، بعد احتلاله المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، وضمان التأهل بين أفضل ثواني من المجموعات الثماني بعد حذف نتائج المركز الأخير، منتخب كمبوديا.

وصعد منتخب إيران إلى التصفيات النهائية بعد فوزه على العراق بهدف دون رد واحتلاله المركز الأول للمجموعة الثالثة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

العراق يواصل مشواره في تصفيات المونديال رغم الخسارة ضد إيران

اخر الاخبار

نزار الفارس يتوعد رانيا يوسف: القادم صادم

اخر الاخبار

قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية

اخر الاخبار

سمية الخشاب توضح حقيقة ارتباطها بـ عمر كمال

اخر الاخبار

قطر تؤكد على أهمية توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع.

اخر الاخبار

بوست مالون يحصل على أنياب مصاصي الدماء بمبلغ خيالي

اخر الاخبار

الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي

اخر الاخبار

الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي

اخبار العراق

للمرة الأولى في ذي قار .. استخدام الشاتلة الميكانيكية في زراعة الشلب

رياضية

فضيحة تلاعب تلاحق نجم النصر السعودي

رياضية

ميسي يعترف بالتخاذل أمام تشيلي

رياضية

لاعب برشلونة يدخل تاريخ منتخب إسبانيا

الاخبار

يوفنتوس يتحرك لضم نجم بايرن ميونخ

رياضية

برشلونة يقترب من حسم مصير ديمبلي

رياضية

فيروس كورونا يغزو بطولة كوبا أمريكا

رياضية

تعرف على التشكيل المتوقع لقمة ألمانيا وفرنسا

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية تكشف التطورات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة