العراق ينشىء 7 محطات للطاقة الشمسية

المستقلة/-أطلقت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، مشاريع لإنشاء سبع محطات للطاقة الشمسية في أربع محافظات بطاقة 750 ميجاوات.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في بيان صادر اليوم، إنه أُحيلَت سبعة مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، كُبراها في كربلاء بطاقة 300 ميجاوات، ومشاريع أخرى في واسط، وبابل، وموقعي ساوة-1 وساوة-2 في محافظة المثنى، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لتلك المشاريع 750 ميغاوات.

وأضاف عبد الجبار أن مباحثات ومشاورات تجري مع شركات عالمية، من ضمنها شركات نرويجية، وشركة “توتال” الفرنسية، لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة، إذ أبدت “توتال” استعدادها للعمل في العراق، مشيراً إلى أهمية الطاقة النظيفة في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والحصول على طاقة رخيصة الثمن، فضلاً عن توفير النفط الذي يُستخدم لتوليد الطاقة لزيادة معدلات التصدير من النفط الخام دون حاجة إلى استخدامه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية..

وأكّد وزير النفط أن العراق يستهدف الوصول إلى معدلات إنتاج طاقة توليدية من الطاقة الشمسية تصل إلى 10 غيغاوات.

وتستهدف الحكومة العراقية الوصول إلى معدل إنتاج من الطاقة الشمسية يعادل 20% من إنتاج البلاد للطاقة الكهربائية.