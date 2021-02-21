العراق ينشىء 7 محطات للطاقة الشمسية

المستقلة/-أطلقت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، مشاريع لإنشاء سبع محطات للطاقة الشمسية في أربع محافظات بطاقة 750 ميجاوات.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في بيان صادر اليوم، إنه أُحيلَت سبعة مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، كُبراها في كربلاء بطاقة 300 ميجاوات، ومشاريع أخرى في واسط، وبابل، وموقعي ساوة-1 وساوة-2 في محافظة المثنى، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لتلك المشاريع 750 ميغاوات.
وأضاف عبد الجبار أن مباحثات ومشاورات تجري مع شركات عالمية، من ضمنها شركات نرويجية، وشركة “توتال” الفرنسية، لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة، إذ أبدت “توتال” استعدادها للعمل في العراق، مشيراً إلى أهمية الطاقة النظيفة في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والحصول على طاقة رخيصة الثمن، فضلاً عن توفير النفط الذي يُستخدم لتوليد الطاقة لزيادة معدلات التصدير من النفط الخام دون حاجة إلى استخدامه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية..
وأكّد وزير النفط أن العراق يستهدف الوصول إلى معدلات إنتاج طاقة توليدية من الطاقة الشمسية تصل إلى 10 غيغاوات.
وتستهدف الحكومة العراقية الوصول إلى معدل إنتاج من الطاقة الشمسية يعادل 20% من إنتاج البلاد للطاقة الكهربائية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

بنزيمة يغيب عن مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

اخر الاخبار

فيديو.. القبض على سعودي لقيادته عكس السير ومحاولته دهس رجل أمن 

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

التطبيعية ترد على طلب الزوراء لتأجيل مباراة الشرطة

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

فيديو صادم.. أميرة الناصر تكشف وحشية تعذيب طليقها لها

اخر الاخبار

سوريا تعلن عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا

اخر الاخبار

ترشيح سوريا لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة

اخر الاخبار

دراسة تكشف علاقة بين الإصابة بالانفلونزا وعدوى كورونا

اخر الاخبار

تورط زائر عربي في دبي بتهمة التزوير لهذا السبب

اخبار الاردن

الاردن : مكرمة ملكية للأسر الفقيرة خلال رمضان

اخر الاخبار

مع رفع الحظر.. زحامات خانقة في بغداد

اخر الاخبار

كردستان لاتعتزم فرض حظر التجوال

اخبار العراق

قصف جوي للتحالف يستهدف مواقع قرب كركوك