العراق يكشف عن الفئات المشمولة في لقاح كورونا

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المستقلة / – كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، عن الفئات التي ستكون مشمولة باللقاح الخاص بفيروس كورونا في حال وصوله إلى العراق .

وقالت الحسناوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “ العراق تعاقد مع ألمانيا على شراء ميلون امبولة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا”، مبينة أنه “بالرغم من التحديات فإن معدل الوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية بلغ ١ % في حين بلغت الحالات المتازمة ٥ %”.

وأشارت إلى أن “الفئات التي ستشمل في الدفعة الاولى من اللقاح الكوادر الطبية على اعتبار انها بتماس مباشر مع المصابين بالإضافة الى القوات الأمنية والمشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

ويسجل العراق تراجعا بإصابات فيروس كورونا اليومية منذ أسابيع رغم التحذيرات من بلوغ شدة الإصابات خلال الأسابيع القادمة.

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