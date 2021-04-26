العراق يفوز بتنظيم “خليجي 25”

المستقلة/- صوتت الاتحادات الخليجية، الاثنين، رسميا، على تنظيم خليجي 25 في محافظة البصرة.

وبارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال فوز العراق بحق تنظيم خليجي 25.

وقال راشد بن حميد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر: “شاركنا اليوم في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي بمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية، وتمت الموافقة على استضافة العراق خليجي 25 في البصرة، كما نعمل على رفع كامل الحظر المفروض على ملاعب العراق بلاد الحضارة والعِلم والمعرفة”.

وسبق أن أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم مؤخرا عن تنازله عن استضافة خليجي 25 لصالح العراق.