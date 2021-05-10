العراق يصدر من النفط الخام لأمريكا خلال نيسان الماضي 4 ملايين و260 ألف برميل

المستقلة /-أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر نيسان.

وقالت الادارة في جدول لها تابعته المستقلة ايوم الاثنين؛ ان “العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 4 ملايين و260 ألف برميل، بمعدل 142 ألف برميل يوميا”، مبينا ان “العراق صدر خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان بمعدل 223 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 34 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، فيما صدر متوسط 270 برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث”، مشيرا الى ان “الاسبوع الرابع بلغت هذه الصادرات بمعدل 41 ألف برميل يوميا”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي؛ أن “العراق جاء بالمرتبة السابعة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وكولومبيا والإكوادور وروسيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر نيسان 8 ملايين و970 ألف برميل”، مبينة أن “كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك”.