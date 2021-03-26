 العراق يصدر قرار عاجل بسبب حادث تصادم قطاري الصعيد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى وقت لاحق، على خلفية الحادث الأليم الذي شهدته مصر اليوم، بتصادم قطاري سوهاج، والذي أسفر عن ضحايا ومصابين.

وقال الكاظمي، إن القمة ستعقد في القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة، لتحديد موعد جديد لانعقادها.

وأعرب الكاظمي، عن خالص العزاء والمواساة للشعب المصري قيادة وحكومة وشعبا في الحادث الأليم، معزيا جمهورية مصر العربية في المصاب الأليم، داعيا بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين