العراق يصدر النفط للأردن بسعر 24 دولاراً للبرميل

المستقلة … اعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، اليوم الاثنين، ان العراق يصدر النفط الى الأردن بسعر 24 دولاراً للبرميل الواحد.

حيث نشرت شركة ” سومو ” جدولاً يوضح اسعار النفط المصدرة من العراق، أن سعر البرميل النفط المصدر للاردن بلغ 24.150 دولار، وهو مقارب لسعر التصدير الخاص لشهر اب الذي سجل 24.808 دولار للبرميل الواحد.

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وقالت الوكالة أن العراق يقوم بتصدير 263 الفاً و58 برميلاً وبمعدل 800 برميل يوميا، وبايرادات بلغت 6 ملايين و353 الف دولار، مشيرة الى ان هذه الكميات والايرادات ارتفعت عن ما كانت عليه في شهر اب الماضي التي بلغت فيها الكمية المصدرة من النفط 254 الفاً و785 برميلاً بايرادات بلغت 6 ملايين و320 الف دولار.

يذكر أن يورد العراق للاردن 10 الاف برميل نفط للاردن من مصفاة بيجي الى مصفاة البترول الاردنيه في الزرقاء، وقد بدأ تنفيذ هذا الاتفاق في بداية تشرين اول/اكتوبر من السنه الماضيه 2019، وتمثل 7% من حاجة الاردن النفطية، و17% من حاجة المصفاه الاردنيه للنفط.